Август в Заречье всегда пах остывающей речной водой, горьким дымом картофельной ботвы и старым деревом, которое за день так напитывалось солнцем, что к вечеру начинало тихо потрескивать, отдавая тепло в сиреневые сумерки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым