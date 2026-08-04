Следующий запуск станет переломным для всей космической программы Маска — Starship впервые в истории выйдет на орбиту

При этом SpaceX не собирается ловить ускоритель во время Flight 14SpaceX опубликовала первый квартальный финансовый отчет после выхода на биржу, а также поделилась новыми подробностями о следующем испытательном полете Starship.
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