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Следующий запуск станет переломным для всей космической программы Маска — Starship впервые в истории выйдет на орбиту

Следующий запуск станет переломным для всей космической программы Маска — Starship впервые в истории выйдет на орбиту

При этом SpaceX не собирается ловить ускоритель во время Flight 14SpaceX опубликовала первый квартальный финансовый отчет после выхода на биржу, а также поделилась новыми подробностями о следующем испытательном полете Starship.

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