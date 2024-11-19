LG представила игровой OLED-монитор за $999 с молниеносной частотой обновления 480 Гц

Компания LG представила свой новейший игровой OLED-монитор LG UltraGear 27GX790A-B. Этот 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 1440p, 480 Гц и сертификатом DisplayHDR True Black 400 практически не имеет видимых границ и обладает более прочной подставкой, чем более ранние игровые мониторы LG.