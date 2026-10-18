Метод астрометрического гравитационного линзирования позволит проверить, существуют ли компактные скопления тёмной материи с массами от земной до звёздной Учёные предложили метод поиска компактных скоплений тёмной материи, которые слишком малы, чтобы их можно было зарегистрировать обычными астрономическими способами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым