Метод астрометрического гравитационного линзирования позволит проверить, существуют ли компактные скопления тёмной материи с массами от земной до звёздной Учёные предложили метод поиска компактных скоплений тёмной материи, которые слишком малы, чтобы их можно было зарегистрировать обычными астрономическими способами.