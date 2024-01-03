Четыре человека пострадали после схода боеприпаса с самолета ВКС в Воронежской области

Власти заново построят девять домов, разрушенных при падении боеприпасаПри нештатном сходе боеприпаса в селе Петропавловка Острогожского района Воронежской области легко ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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