В следующем году средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тысячи рублей и составит 30,2 тысячи.
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