Владимир Зеленский обратился к украинцам после ночи боев

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля выступил с обращением.«Доброе утро, украинцы!»: Зеленский опроверг информацию о том, что он призывает сложить оружие и сдаться.
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