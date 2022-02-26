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Владимир Зеленский обратился к украинцам после ночи боев

Владимир Зеленский обратился к украинцам после ночи боев

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля выступил с обращением.«Доброе утро, украинцы!»: Зеленский опроверг информацию о том, что он призывает сложить оружие и сдаться.

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