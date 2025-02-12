Врач Маневич рассказал, что аденоиды защищают организм от инфекций

Врач-оториноларинголог клиники академика Ройтберга Игорь Маневич рассказал, что аденоиды — это лимфоидная ткань, которая выполняет защитную функцию, фильтруя воздух, поступающий в организм, а также помогая предотвратить инфекции, особенно у детей.
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