Врач Маневич рассказал, что аденоиды защищают организм от инфекций

Врач-оториноларинголог клиники академика Ройтберга Игорь Маневич рассказал, что аденоиды — это лимфоидная ткань, которая выполняет защитную функцию, фильтруя воздух, поступающий в организм, а также помогая предотвратить инфекции, особенно у детей.