Avia.pro - СМИ Ну что ж, свинина – предмет, вокруг которого, казалось бы, столько споров и загадок.
Запретный плод: почему свинину не едят ни мусульмане, ни евреи?
Комментарии
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alik3456 Джексон
Можно. Если ты чиновник и всё что касается денег... Кстати деньги тоже нечистое... Где они только не валялись и кто их только не держал...
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9 час.
Наталия Кузнецова
Да свинюшки такие милые и умные!
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8 час.
Владимир Петросов
Подавляющее большинство мусульман и иудеев проживают в жарком климате. Свинину там есть слегка тяжеловато для организма. Христиане же проживают в более прохладном климате и свинина там предпочтительнее так как сытнее. А в холод и сало хорошо осваивается организмом и само мясо. Вот исходя из этого Коран и "советует" не потреблять свинину.
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