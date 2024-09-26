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Запретный плод: почему свинину не едят ни мусульмане, ни евреи?

Запретный плод: почему свинину не едят ни мусульмане, ни евреи?

Avia.pro - СМИ Ну что ж, свинина – предмет, вокруг которого, казалось бы, столько споров и загадок.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Можно. Если ты чиновник и всё что касается денег... Кстати деньги тоже нечистое... Где они только не валялись и кто их только не держал...
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9 час.
Наталия Кузнецова
Да свинюшки такие милые и умные!
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8 час.
Владимир Петросов
Подавляющее большинство мусульман и иудеев проживают в жарком климате. Свинину там есть слегка тяжеловато для организма. Христиане же проживают в более прохладном климате и свинина там предпочтительнее так как сытнее. А в холод и сало хорошо осваивается организмом и само мясо. Вот исходя из этого Коран и &quot;советует&quot; не потреблять свинину.
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1 мин.

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