Запретный плод: почему свинину не едят ни мусульмане, ни евреи?

Можно. Если ты чиновник и всё что касается денег... Кстати деньги тоже нечистое... Где они только не валялись и кто их только не держал...

Владимир Петросов

Подавляющее большинство мусульман и иудеев проживают в жарком климате. Свинину там есть слегка тяжеловато для организма. Христиане же проживают в более прохладном климате и свинина там предпочтительнее так как сытнее. А в холод и сало хорошо осваивается организмом и само мясо. Вот исходя из этого Коран и "советует" не потреблять свинину.