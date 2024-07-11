Роботакси как драйвер роста котировок Baidu

Котировки Baidu (BIDU) на торгах 9 июля в США поднялись на 8,5% после сообщения Bloomberg о том, что Муниципальное бюро экономики и информационных технологий Пекина представило проект улучшения регулирования автономных средств передвижения.
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