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Новости экономики России

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Роботакси как драйвер роста котировок Baidu

Котировки Baidu (BIDU) на торгах 9 июля в США поднялись на 8,5% после сообщения Bloomberg о том, что Муниципальное бюро экономики и информационных технологий Пекина представило проект улучшения регулирования автономных средств передвижения.

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