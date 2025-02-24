Мурешан: «Если Молдова нарушит европейские правила, ЕС остановит финансирование»

«Республика Молдова значительно приблизилась к Европейскому союзу, но в случае, если партии с пророссийскими взглядами придут к власти после парламентских выборов, Кишинев может потерять финансовую помощь в размере 1,9 миллиарда евро, предложенную ЕС».
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