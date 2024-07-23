БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    зашел посмотреть, много ли в комментах усиков коричневым подрисовали. немного. тенденция, однако ..РУССКИЕ МАРШИ ВЕР...
  • Валерий Никитин
    а что с Мишустина начинать? его кто назначал? или ссыкотно?)РУССКИЕ МАРШИ ВЕР...
  • Владимир Тамбасов
    Вот одному слуге народа перепало по башке, так и мыслить вреде стал нормально, так и с остальными надо поступить так жеЗА КРАЖИ И РАЗБОЙ...

ФЛАГИ СПУЩЕНЫ, ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ВАШИНГТОНЕ: КТО ТАКАЯ ХАРРИС, ЧТО ИДЁТ НА СМЕНУ БАЙДЕНУ

ФЛАГИ СПУЩЕНЫ, ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ВАШИНГТОНЕ: КТО ТАКАЯ ХАРРИС, ЧТО ИДЁТ НА СМЕНУ БАЙДЕНУ

Байден уходит, тихий переворот совершён в Белом доме. Что известно о Камале Харрис, что идёт на смену Джо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Какая разница какого клоуна или мартышку поставят президентом США?
Ответить
15 час.
Eduard
Очередная ведьма коих сжигали.На Западе даже женщины аферизмом занимаются!
Ответить
14 час.
Eduard
Это полюбовница бандита Обамы!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх