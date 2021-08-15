Главный сценарий будущего от западных элит. Андрей Фурсов

00:00 Будущее для старых систем 02:28 Каким будут правила нового мира 04:20 Есть ли шанс на ренессанс советского проекта 08:38 Единственный конкурент глобалистов опасней их самих 12:17 Почему запад перестал существовать 14:25 Новый мир без денег 16:55 Почему НЛО объявлено угрозой национальной безопасности США 19:28 Возврат в прошлое на геополитическом поле 23:53 Доклад АНБ: Риски уязвимого мира 27:00 Главный вариант будущего от западных элит 27:57 План введения искусственной еды 31:35 Кастовое общество для новой системы 35:10 Реализация нового рейха на новой технической базе 37:24 Что поможет нам в борьбе Страны бывшего СССР - пикник на обочине Истории? К чему страны СНГ ведёт отказ от России.