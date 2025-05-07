Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Держал ли Александр III на самом деле крышу вагона на своих плечах

Держал ли Александр III на самом деле крышу вагона на своих плечах

Одна из самых часто тиражируемых легенд об императоре Александре III: то, что когда царский поезд сошел с рельсов 17 (29) октября 1888 года, царь держал на своих плечах крышу вагона, пока из него выбиралась семья и придворные.

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