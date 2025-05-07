Держал ли Александр III на самом деле крышу вагона на своих плечах

Одна из самых часто тиражируемых легенд об императоре Александре III: то, что когда царский поезд сошел с рельсов 17 (29) октября 1888 года, царь держал на своих плечах крышу вагона, пока из него выбиралась семья и придворные.
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