В Думе предложили упростить выход на пенсию для части россиян

Минтруда РФ стоит рассмотреть вопрос о снижении требований к страховому стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных матерей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит «Прайм».
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