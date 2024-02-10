В Думе предложили упростить выход на пенсию для части россиян

Минтруда РФ стоит рассмотреть вопрос о снижении требований к страховому стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных матерей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит «Прайм».