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«Ахмат» выиграл 2 из 15 последних матчей в РПЛ

« Ахмату » с трудом удается побеждать в чемпионате России в 2026 году. Сегодня команда Станислава Черчесова разделила очки с « Рубином » (1:1) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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