Что нам шепчут сны? Когда умершие приходят во сне

Всем привет! Вы когда-нибудь просыпались от сна с невероятным чувством волнения, и у вас было неотступное ощущение, будто только что были рядом с кем-то, кого давно нет рядом? Сны, в которых к нам возвращаются ушедшие из жизни близкие — это довольно интригующая тема.