Взлетную полосу капитально отремонтируют в аэропорту Усть-Кута

Строительство и ремонт аэропортов в Иркутской области обсудили на встрече первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
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