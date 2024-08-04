Праздник святого Трофима Бессонника отмечают 5 августа 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netЦерковный праздник, посвящённый святому Трофиму Бессоннику, имеет свою уникальную историю, связанная с напряжёнными полевыми работами и нехваткой времени для отдыха.
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