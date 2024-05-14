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Украинские войска отводят свои части в районе Волчанска из-за огневых и штурмовых атак россиян

Украинские войска отводят свои части в районе Волчанска из-за огневых и штурмовых атак россиян

Украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск, они «для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», сообщил Генштаб ВСУ.

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