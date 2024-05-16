ОСАГО подешевел: страховщики привлекают безаварийных водителей скидками

Несмотря на повышенную инфляцию в России, которая в марте составила 7,7% год к году, средняя цена страхового полиса ОСАГО снизилась на 3% в январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6779 рублей.
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