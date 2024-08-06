Справиться с негативом: восточный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2024 года Алёна ЮрьеваС началом новой недели, начиная с 12 августа, астрологический ландшафт предвещает определенную стабильность, но с определённой долей негатива.
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