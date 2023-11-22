Сергей Волков: Дюков сказал, что РФС будет искать соперников не слабее Камеруна

Сергей Волков, защитник “Краснодара” и сборной России, заявил, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пообещал игрокам национальной команды искать соперников на 2024 год уровнем не слабее Камеруна.
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