OpenAI потребовала наплевать на авторские права при обучении ИИ, иначе США прои...

OpenAI потребовала наплевать на авторские права при обучении ИИ, иначе США проиграют Китаю технологическую гонкуКомпания OpenAI обратилась к администрации Дональда Трампа (Donald Trump) с просьбой объявить обучение ИИ на материалах, защищённых авторским правом, «добросовестным использованием».
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