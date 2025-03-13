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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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OpenAI потребовала наплевать на авторские права при обучении ИИ, иначе США прои...

OpenAI потребовала наплевать на авторские права при обучении ИИ, иначе США прои...

OpenAI потребовала наплевать на авторские права при обучении ИИ, иначе США проиграют Китаю технологическую гонкуКомпания OpenAI обратилась к администрации Дональда Трампа (Donald Trump) с просьбой объявить обучение ИИ на материалах, защищённых авторским правом, «добросовестным использованием».

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