Группа Oniverse, владелец Calzedonia, завершила 2023 год с доходом в 3,1 млрд евро

Группа Oniverse (владелец брендов Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé, Antonio Marras, Signorvino) завершает 2023 год с оборотом в 3,107 млрд евро, что на 2% больше по текущему обменному курсу (+5,5% при постоянном обменном курсе) по сравнению с 3,047 млрд евро в 2022 году.