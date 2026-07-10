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Подколзин о том, что удивило на рынке: «Контракт Карлсона. Это большой аванс, его нужно оправдать и отработать. Для Лео это хорошо, он упакован до конца жизни»

Нападающий « Эдмонтона » Василий Подколзин высказался о новом контракте Лео Карлсона. Вчера « Анахайм » повторил контрактное предложение игроку от «Филадельфии».

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