Жамнов о Ковальчуке в «Спартаке»: «На сегодня ничего не изменилось. Он будет на Матче звезд КХЛ, там с ним пообщаемся»

Сообщалось, что 40-летний форвард подпишет соглашение с красно-белыми до конца сезона. «Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.
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