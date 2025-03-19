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Курские новости

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RT: ВСУ заметили штурмовиков, вышедших из суджанской трубы, спустя 1,5 часа

RT: ВСУ заметили штурмовиков, вышедших из суджанской трубы, спустя 1,5 часа

По нашим бойцам били артиллерией, кассетными боеприпасами, коптерами «Баба-Яга». Российский военнослужащий с позывным «Добрыня» рассказал, что ВСУ активно обстреливали выходы из трубы, но другой военный «Маугли» подчеркнул, что поддержка российской армии с воздуха и артиллерии заставила украинские подразделения отступить.

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