В "Росатоме" рассказали о предложении Эрдогана построить вторую АЭС в Турции

Росконгресс/Анатолий Стребелев Компания "Росатом" получила предложение от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о строительстве второй атомной электростанции на территории страны, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
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