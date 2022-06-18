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Главный тренер «Шахтера» Емельянов уйдет из клуба из-за задержек зарплаты (Vesti.kz)

Российский специалист Константин Емельянов покинет пост исполняющего обязанности главного тренера карагандинского «Шахтера», сообщает Vesti.

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