Главный тренер «Шахтера» Емельянов уйдет из клуба из-за задержек зарплаты (Vesti.kz)

Российский специалист Константин Емельянов покинет пост исполняющего обязанности главного тренера карагандинского «Шахтера», сообщает Vesti.
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