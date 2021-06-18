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Пророчества Иоанна Кронштадтского о судьбе русского народа

Пророчества Иоанна Кронштадтского о судьбе русского народа

Много среди святых праведников было провидцев и предсказателей. И особое место среди них занимает Иоанн Кронштадтский.

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Вера Филатова
Долго ещё придется ждать пророчества св.Иоанна о возрождении России ибо настали те времена, "когда кошелёк для людей станет важнее всего....Да и сами пастыри вместо того, чтобы наставлять свою паству, озаботятся материальными благами."
Sergey Mosyagin
С цифрами у автора раздор-5000 в храме, 60000 на площади...Это точно или ошибка? Иоану Кронштадскому уважение за веру, за образ жизни...
Владимир Игнатьев
Поинтересуйтесь о его образе жизни из независимых источников старообрядцев, не все так радужно...
Альбина Колесникова
Много предсказателей развелось и читая думается , а правда ли это.?
Виталий Загузин
Жаль, что в эту прекрасную пору, жить не придётся ни мне , ни тебе. Просто так эта Кремлёвская банда в погонах и без не отдаст страну, приносящую на халяву столько бабла.
Владимир Игнатьев
Опять антисоветчик и русофоб . Опять без святого царя как без рук, хватит нам царей, хрен кого скинешь, вечно каждый сидеть собирается... Народ не обманешь, жили мы хорошо только при советской власти , а до и после выживаем... Да и старообрядцы его не уважают...
ВАлентина Плаксина
Нет такого человека, такого правителя, царя, что бы всем нравиться.Такого быть не может!

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