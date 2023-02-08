Для россиян со своей квартирой вводятся новые правила с 1 марта - все подробности

Для россиян со своей квартирой вводятся новые нормы. Уже с 1 марта 2023 года новые правила предоставления коммунальных услуг коснутся всех владельцев жилья.
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