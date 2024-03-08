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Михайлов об «Ак Барсе»: «Тактика Билялетдинова будет давать результат, его авторитет непререкаем. Серия еще идет»

6 марта «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» (5:0) в четвертом матче первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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