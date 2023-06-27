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В 18,3% исследованных клещей в Рязанской области нашли возбудителей инфекций

В 18,3% исследованных клещей в Рязанской области нашли возбудителей инфекций

С начала года лаборатории в Рязани исследовали 460 клещей на инфицированность. В 14,6% клещей обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза, в 3,5% – гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,2% – моноцитарного эрлихиоза человека.

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