Интеграция Apple Siri и Google Gemini будет более значительной, чем считалось

Об этом заявили разработчики Google на мероприятии Google I/O. Инсайдеры из 9to5Mac со ссылкой на материалы I/O рассказали, что интеграция Gemini c Apple Intelligence будет более масштабной и значимой, чем планировалось изначально.
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