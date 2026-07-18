Илон Маск заявил, что программирование «умрёт» уже к концу года из-за ИИ Донецкая группа новостей.
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Илон Маск заявил, что программирование «умрёт» уже к концу года из-за ИИ Донецкая группа новостей.
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