Зеленский заявляет, что Украине не нужны иностранные войска

Зеленский: французские войска могут оставаться во Франции, пока Украина держится Украине не нужны иностранные войска на ее территории, французская армия может оставаться в своей стране, пока Украина держится, заявил Зеленский.
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