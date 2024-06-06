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Царьград

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Украинцы на пределе: ТЦК убили негодного к службе. Женщины "штурмуют" здание военкомата

Украинцы на пределе: ТЦК убили негодного к службе. Женщины "штурмуют" здание военкомата

Новый закон о мобилизации клином вбился в украинское общество - в Сети ежедневно появляются новые ролики со зверствами местных военкомов, которые не только кулаками и автоматами загоняют людей в автомобили, но и не чураются более жёстких мер.

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