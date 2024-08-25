Стала известна дата выбора меры пресечения Павлу Дурову после ареста

Майя Maja

По мнению адвоката Александра Добровинского, французским правоохранителям будет непросто предъявить обвинение Павлу Дурову, сооснователю мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС. Адвокат считает, что Дурова могут отпустить через несколько дней. Добровинский отметил, что если бы во Франции было решение суда, а Telegram на него не реагировал, то Дурову можно было бы предъявить обвинение. Однако такого судебного решения нет. По словам адвоката, есть лишь подозрения, что компания Telegram делает что-то, что не нравится французским властям. Эксперт уверен, что Дурова пригласили во Францию и пытаются запугать. Если он не сдастся и не пойдет на сотрудничество с правоохранителями Пятой Республики, то акции и престиж Telegram значительно вырастут, считает Добровинский.