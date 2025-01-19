В Пентагоне разработали план гарантированного удара по России: Как это работает?

Украина ночью атаковала ракетами и дронами регионы России. "Тактика воздушного наступления, она ещё разрабатывалась в недрах Пентагона в позапрошлом году", - рассказал военный обозреватель Геннадий Алёхин.
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