МО: Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил огневую позицию ВСУ на Донецком участке

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что на Донецком участке линии боевого соприкосновения группе «Юг» удалось разгромить укрепления, из которых вёл огонь противник.
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