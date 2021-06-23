Вести Кузбасс

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В Кузбассе отмечают Международный Олимпийский день

В Кузбассе отмечают Международный Олимпийский день

Сегодня Международный Олимпийский день. Его начали проводить спустя три года после окончания Великой Отечественной войны, в 1948-м.

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