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«Моя новая эра»: экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой

«Моя новая эра»: экс-солистка «ВИА Гры» Анастасия Кожевникова впервые стала мамой

Анастасия Кожевникова, бывшая солистка «ВИА Гры», впервые стала мамой. 7 октября у 33-летней певицы родилась дочь, и назвали её Вивьен.

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