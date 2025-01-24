Новый указ Трампа предусматривает создание национального криптовалютного резерва СШАДональд Трамп (Donald Trump), который во время своего первого президентского срока критиковал криптовалюты как явление в целом, к моменту своей инаугурации на второй срок окружил себя видными деятелями криптовалютной отрасли.
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