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Новый указ Трампа предусматривает создание национального криптовалютного ...

Новый указ Трампа предусматривает создание национального криптовалютного ...

Новый указ Трампа предусматривает создание национального криптовалютного резерва СШАДональд Трамп (Donald Trump), который во время своего первого президентского срока критиковал криптовалюты как явление в целом, к моменту своей инаугурации на второй срок окружил себя видными деятелями криптовалютной отрасли.

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