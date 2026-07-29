В США лишили лицензии пивоварню владельца, критиковавшего Трампа

Регулирующие органы американского штата Висконсин лишили лицензии на деятельность пивоварню Minocqua Brewing, принадлежащую либеральному активисту Кирку Бэнгстаду, известному критическими высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа.
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