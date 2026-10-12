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Экс-тренер сборной Ирландии по плаванию получил 15,5 лет тюрьмы за насилие над детьми

Экс-тренер сборной Ирландии по плаванию получил 15,5 лет тюрьмы за насилие над детьми

Бывший тренер олимпийской сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни приговорён к тюремному заключению по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними спортсменками.

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