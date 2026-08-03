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Экономист Балынин рассказал, что в августе изменится распределение выплат между авансом и окончательным расчетом

Экономист Балынин рассказал, что в августе изменится распределение выплат между авансом и окончательным расчетом

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», что в августе 2026 года произойдет небольшое изменение в распределении выплат между авансом и окончательным расчетом.

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