Экономист Балынин рассказал, что в августе изменится распределение выплат между авансом и окончательным расчетом

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс», что в августе 2026 года произойдет небольшое изменение в распределении выплат между авансом и окончательным расчетом.
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