В Хорватии частично запретят использование пластиковых пакетов

Использование пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон (от 0,015 до 0,05 мм) будет запрещено в Хорватии с 1 января 2022 года, заявил хорватский министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич 28 декабря в ходе пресс-конференции.