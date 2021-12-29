smi.today

1 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Всезнают
    Интересно мнение патентованного профессионального педераста Вытали Портникова. Это основные идеологи педерастического...Портников рассказ...
  • Александр Дементьев
    "Осознают" ?  Они сейчас осознают только одно - "Хапать, хапать и хапать" Всё остальное несущественно.Портников рассказ...
  • Briz Bazelik
    Похоже на ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИДИОТИЗМ, - страна доведена до полнейшего упадка, а ОНИ всё ищут виновных - ГОМОДИКАРИУСЫ!!!Расследование зав...

В Хорватии частично запретят использование пластиковых пакетов

В Хорватии частично запретят использование пластиковых пакетов

Использование пластиковых пакетов толщиной от 15 до 50 микрон (от 0,015 до 0,05 мм) будет запрещено в Хорватии с 1 января 2022 года, заявил хорватский министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич 28 декабря в ходе пресс-конференции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх