ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе»

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Андрей Алферов
Писать заголовок надо правдиво : враг - США, через организованные ими же террористические подразделения (указать какое*)... Далее по тексту.
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13 час.
НП
Наталья Павлова
Понятно, что карманный для США филиал, называемый «Вилаят Хорасан», опубликовал отчет объемом в 16 страниц, в срочном порядке состряпанный ЦРУ, дабы отвести резонные подозрения на причастность к этому теракту самих США, Британии и Украины. Однако, как не виляют они хвостом, а следы всё равно ведут к ним.
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11 час.

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