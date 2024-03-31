ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе»

Писать заголовок надо правдиво : враг - США, через организованные ими же террористические подразделения (указать какое*)... Далее по тексту.

НП

Наталья Павлова

Понятно, что карманный для США филиал, называемый «Вилаят Хорасан», опубликовал отчет объемом в 16 страниц, в срочном порядке состряпанный ЦРУ, дабы отвести резонные подозрения на причастность к этому теракту самих США, Британии и Украины. Однако, как не виляют они хвостом, а следы всё равно ведут к ним.