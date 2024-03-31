В ИГИЛ заявили о планах террористов в «Крокусе» вступить в бой с полициейЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 годаГригорий Сысоев/РИА Новости Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовала отчет, в котором представила свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».
ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе»
Комментарии
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Андрей Алферов
Писать заголовок надо правдиво : враг - США, через организованные ими же террористические подразделения (указать какое*)... Далее по тексту.
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13 час.
НП
Наталья Павлова
Понятно, что карманный для США филиал, называемый «Вилаят Хорасан», опубликовал отчет объемом в 16 страниц, в срочном порядке состряпанный ЦРУ, дабы отвести резонные подозрения на причастность к этому теракту самих США, Британии и Украины. Однако, как не виляют они хвостом, а следы всё равно ведут к ним.
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11 час.
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