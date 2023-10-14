В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 14 октября заявил, что страна не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз (ЕС), пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
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